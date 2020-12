Kommunalpolitik : Schulen im Eifelkreis erhalten mehr als 1,2 Millionen Euro

Bitburg Für Schulbaumaßnahmen in Biesdorf, Bitburg, Prüm, Spangdahlem und Speicher können die Träger mit Landeszuschüssen von insgesamt 1 217 950 Euro rechnen, dies teilt Nico Steinbach, Mitglied des Landtags (SPD), mit.

Unter anderem erhält das St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg 265 000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes und der Sporthalle, die Grundschule in Prüm 130 000 Euro für Brandschutzmaßnahmen und die Kaiser-Lothar-Realschule plus erhält 370 000 Euro ebenfalls für Brandschutzmaßnahmen. Auch die Grund- und Realschule plus in Irrel wurde in das Schulbauprogramm aufgenommen und hat so Aussicht auf eine Landesförderung.