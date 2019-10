Prüm : Schulförderverein trifft sich

Prüm (red) Der Förderverein des Prümer Regino-Gymnasiums lädt ein zur Mitgliedervollversammlung am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Kapitelsaal des Gymnasiums am Hahnplatz. Auf der Tagesordnung stehen der Rückblick über die Projekte in diesem Jahr, die Entlastung des Vorstandes und der Ausblick auf kommende Projekte.