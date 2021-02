Kostenpflichtiger Inhalt: Das sagt eine Schulleiterin aus der Eifel zum Fernunterricht : „Eine Unterrichtstunde zu ersetzen, braucht zwei Onlinestunden“

Lehren am Laptop: Die Speicherer Schulleiterin Sonja Ibrahim gibt Fernunterricht. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Auch am privaten Gymnasium Speicher geht der Fernunterricht erstmal in die Verlängerung. Wie läuft das eigentlich genau ab, und was hat sich seit Beginn der Pandemie getan?