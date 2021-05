Freizeit : Jetzt sind die Damen am Zug

BITBURG Schachspielen ist nichts für Mädchen. Mit diesen Vorurteilen hat die Schulschach-AG der Grundschule Bitburg-Süd äußerst erfolgreich aufgeräumt.

Zugegeben: Die Chancen auf einen der ersten beiden Plätze standen schon zu Beginn des Wettbewerbs nicht schlecht. Schließlich haben beim Deutschen SchulTeam-Cup 2021 auf Landesebene auch nur zwei Mädchen-Mannschaften teilgenommen. Weshalb dann eine der Mannschaften den ersten und die andere schließlich den zweiten Platz belegte. Und trotzdem sind diese Platzierungen eine kleine Sensation. Denn beide Mädchen-Mannschaften kommen aus Bitburg, gehören beide der Schulschach-AG der Grundschule Bitburg-Süd an, die wiederum erst im Januar 2020 gegründet worden ist. Trainer der Schülerinnen ist Paul Ewen. Und der hat die Mädchen nicht nur auf den rheinland-pfälzischen SchulTeam-Cup vorbereitet, sondern im nächsten Schritt dann auch auf den Online-Bundesentscheid der Grundschulfach-Meisterschaften. Und dort geht es dann richtig spannend zur Sache: Bereits nach zwei Runden lagen die Bitburger Mädchen mit an der Spitze des Feldes, mussten sich dann aber doch der Mannschaft aus Erfurt, dem thüringischen Landesmeister, geschlagen geben. Aber die Mädchen gaben nicht auf. Mit dem Sieg gegen das Team aus dem nordrhein-westfälischen Issum gelang ihnen dann doch noch der Sprung auf das Siegertreppchen. Die Mädchen aus Bitburg schaffen es auf Anhieb auf den dritten Platz. Und das bei einem Wettbewerb mit insgesamt zwölf Mannschaften. Am Ende liegen sie noch vor den Mannschaften aus München, Hamburg, Kiel und Leipzig. Alles in allem also ein wirklich erfolgreiches erstes Jahr für die jungen Schachspielerinnen, die es dabei aber nicht belassen wollen. „Da die Mädchen fast alle erst in die dritte Klasse gehen, wird man auch im nächsten Jahr wieder mit ihnen rechnen müssen“, sagt der Trainer. Und was ihn ganz besonders freue, sei die integrative Leistung der Grundschule Bitburg-Süd, fügt Ewen hinzu. So seien am Wettbewerb im Bitburger Team sechs Nationen vertreten gewesen.