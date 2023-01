Aus dem Schulalltag : „Können nicht mit Wut umgehen“ – Wie Kinder in Krisenzeiten leiden

Kinder leiden zunehmend unter den Krisen unserer Zeit. Ihre Probleme tragen sie in die Schulen. Dort kümmern sich im besten Fall Sozialarbeiter um ihre Anliegen. An der Grundschule Speicher fällt dafür die Landesförderung weg, daher springt die Verbandsgemeinde zum Teil ein. Eine Vollzeitstelle wird aber nicht mehr zur Verfügung stehen. (Symbolbild) Foto: WEISSER RING/Mohssen Assanimoghaddam

Speicher Von einer unbeschwerten Kindheit sind immer mehr Kinder weit entfernt. Das zeigt sich am Beispiel der Grundschule Speicher. Schulsozialarbeiterin Katrin Hahn berichtet, wie die Not zunimmt – und dass die bevorstehende Stellenkürzung ein fataler Fehler ist.

Katrin Hahn arbeitet als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Speicher. Und sie beobachtet: Immer mehr Kinder brauchen Hilfe. Derzeit betreut sie 72 der rund 220 Schüler aus Speicher und den umliegenden Ortschaften. Etwa jedes dritte Kind hat demnach Probleme. Bis zum Jahresende 2022 standen für die Schulsozialarbeit mit einer vollen Stelle 39 Wochenstunden zur Verfügung, demnächst sind es nur noch 60 Prozent mit 23,4 Stunden, weil eine Förderung des Landes ausläuft. Das reiche keinesfalls aus, sagt Hahn ganz deutlich.

Wie steht es um die Kinder, die bei ihr Hilfe suchen? Sie leiden unter Schulangst, Leistungsdruck oder wissen nicht, wie sie Freundschaften knüpfen können. „Besonders nach Corona hat man gemerkt, dass die Sozialkompetenzen bei den Kindern noch nicht so erlernt sind, wie sie es vielleicht sein sollten“, sagt Hahn.

Das ist lange nicht alles, was die Kinder belastet. Andere Probleme treten auf, weil Familien durch die Coronazeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder Eltern psychisch erkrankt sind. „Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten im Bereich der Emotionsregulierung.“ Sie könnten beispielsweise nicht mit ihrer Wut umgehen. Manche Kinder seien wiederum sehr still und zurückgezogen, weinten viel. Die Schulsozialarbeiterin bespricht dann mit den Eltern, was sich zu Hause oder in der Schule verändert hat, und gemeinsam schaue man, welche Möglichkeiten es gibt, um dem Kind zu helfen.

Immer häufiger ist das Kindeswohl gefährdet

Die Auffälligkeiten der Kinder hätten „extrem“ zugenommen, sagt Hahn. Vor allem im sozial-emotionalen Bereich. Teilweise könnten Kinder gar nicht mehr beschult werden. „Die Zeiten haben sich geändert und die Bedarfe der Kinder sind sehr angestiegen.“ Katrin Hahn beobachtet diese Verschlimmerung seit dem Coronaausbruch. „Corona hat viele Schwierigkeiten verstärkt.“ Es habe viele Brüche in Familien gegeben. Scheidungen stellten immer eine Belastung für Kinder dar. „Etwas anderes sind Kindeswohlgefährdungen. Durch Sucht- und Alkoholproblematiken steht Verwahrlosung von Kindern im Raum.“

Kinder müssen zu lange auf Therapie warten

Viele Kinder benötigten eigentlich eine psychologische Betreuung. „Wir Schulsozialarbeiter kommen an unsere Grenzen“, sagt die Pädagogin Hahn. Eltern bemühten sich auch um Therapeuten. Aber die Wartezeiten lägen bei sechs bis zwölf Monaten, nur um überhaupt eine Diagnose zu bekommen, berichtet Hahn. Und sie spricht von den vielen Hürden, vor denen Eltern stünden. Schon einen Kinderarzt zu finden, sei schwierig. „Für Kinder in dem Alter ist ein halbes Jahr bis Jahr eine extrem lange Zeit, die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, auszuhalten.“ Um die Zeit zu überbrücken, vermittelt Pädagogin Katrin Hahn niederschwellige Angebote, die sich im Netzwerk mit Kooperationspartnern in Trier, Bitburg, Prüm und Schweich anbieten. Die Eltern nähmen die Angebote vertrauensvoll an.

Schulsozialarbeit in Speicher wird reduziert

Zum 1. Januar 2023 sollte ihre Vollzeitstelle eigentlich auf 30 Prozent reduziert werden, weil dann die Landesförderung aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ auslaufen sollte. Nach eindringlichen Worten gegenüber den Entscheidern in der Verbandsgemeinde (VG), die Schulträger ist, haben sie und ihre Bereichsleiterin beim DRK-Kreisverband, Renate Wolfram, es erreicht, dass die VG zu den bisherigen 30 Prozent weitere 30 Prozent finanziert, wofür sie rund 27.000 Euro zusätzlich im Jahr ausgibt. Renate Wolfram ist zuversichtlich, dass über das Landesförderprogramm „Aufholen nach Corona“ nochmal bis 31. März auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden kann. Danach fällt die Schulsozialarbeit auf 60 Prozent zurück. In den Augen von Katrin Hahn reicht das nicht aus. „Eine Vollzeitstelle ist ein Muss an einer Schule bei den Zahlen, von denen wir sprechen. Wir wollen ja für alle Kinder da sein, die mit Ängsten und Sorgen auf uns zu kommen.“

Warum Schulsozialarbeit wichtig ist

Der zunehmende Bedarf ist kein Phänomen, das nur Speicher betrifft. Renate Wolfram: „Nach zwei Jahren Corona und dadurch, dass die Kinder dauerhaft in den Familien drin waren, sieht man eine drastische Zunahme der Probleme und ihrer Brisanz. Es kommt immer mehr Gewalt mit ins Spiel. Das betrifft alle Grundschulen, das ist kreisweit so.“

Wenn Katrin Hahn mit ihren 33 Jahren einen Vergleich zu ihrer eigenen Schulzeit zieht, sei das früher „Friede, Freude Eierkuchen“ gewesen. „Die Zeit war deutlich ruhiger und konstanter. Heute leben wir in einer Zeit von Krisen. Das wirkt sich vor allem auf unsere Kleinen aus.“