Schulen und Kommunalpolitik : Ausschuss berät über Investitionen und Digitalpakt

Wolsfeld (ma) Der Ausschuss für Schulen, Jugend und Kultur des Verbandsgemeinderates Bitburger Land tagt am Dienstag, 29. Oktober, 17 Uhr, in der Grundschule in Wolsfeld.. Auf der Tagesordnung stehen Investitionen für die zehn Grundschulen der VG im Jahr 2020. Der größte Posten ist zum Beispiel mit 80 000 Euro der Anstrich von Schule und Turnhalle in Bettingen.

