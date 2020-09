Freizeit : Zentralbücherei verteilt Schultüten

Rita Hunz (links) und Marion Danner-Lenz. Foto: Cornelia Klose

Prüm (red) Die Zentralbücherei Prüm beteiligt sich an der landes­weiten Leseförderaktion „Schultüte“. Das Team hat in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Prüm kleine Schultüten an die Erstklässler verteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken