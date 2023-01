Mehr kleine Waffenscheine : Eifeler besitzen dreimal so viele Waffen wie Trierer – aber werden sie auch regelmäßig kontrolliert?

In Eifel und Vulkaneifel sind zusammen mehr als 20.000 Waffen registriert. Foto: dpa/Oliver Killig

Bitburg/Daun Trotz fast gleicher Einwohnerzahl hängt der Eifelkreis die Stadt Trier bei den erlaubnispflichtigen Waffen deutlich ab. Auch in der Vulkaneifel sind mehr Waffen registriert als in der Großstadt. Heißt das, dass auch mehr kontrolliert wird?

Silvester in Bitburg. Menschen feiern. Böllern. Einem Mann gefällt das ganz und gar nicht. Er zückt eine Pistole, bei der nicht klar ist, ob es sich „nur“ um eine Schreckschusswaffe oder um eine „echte“ Knarre handelt. Er gibt sich als Polizist aus, bedroht die Knallenden. Laut der Polizei hält er den Lauf der Waffe sogar an den Kopf einer Person. Erschreckende Szenen, die die Frage aufwerfen: Wie viele Waffen gibt es eigentlich im Eifelkreis und im Kreis Vulkaneifel? Und wie wird kontrolliert?

Deutlich mehr Waffen als in der Großstadt

Nachfrage bei den Kreisverwaltungen. Aus Bitburg teilt man mit, dass es im Eifelkreis Bitburg-Prüm aktuell 13.214 erlaubnispflichtige Waffen erfasst sind. Diese verteilen sich auf 2369 aktive Waffenbesitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen. Heruntergerechnet bedeutet das, dass jeder von ihnen durchschnittlich rund fünfeinhalb Waffen besitzt. Ein Trend, teilt der Eifelkreis mit, lässt sich nicht erkennen. „Die Zahl variierte in den letzten fünf Jahren eher nur marginal“, sagt Sprecherin Waltraud Weber.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Landkreis Vulkaneifel. Die dort registrierten 7923 erlaubnispflichtigen Schusswaffen verteilen sich auf 1285 Besitzer (rund sechs Waffen pro Person). „Die Zahl war in den vergangenen Jahren leicht ansteigend“, sagt Isabel Schneider von der Kreisverwaltung.

Interessant ist der Blick gen Großstadt. In Trier waren im November vergangenen Jahres 4427 Waffen erfasst. Ein Drittel derer, die im Eifelkreis gemeldet sind – bei ungefähr gleicher Einwohnerzahl.

Info Wer in Deutschland eine Waffe führen darf Deutschland hat traditionell ein sehr restriktives Waffenrecht. Wer eine Waffe besitzen darf, ist im Waffengesetz geregelt. Um eine Waffe besitzen beziehungsweise führen zu dürfen, muss die jeweilige Person bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem die Vollendung des 18. Lebensjahres. Außerdem muss derjenige waffenrichtlich zuverlässig sein und einen Nachweis der waffenrechtlichen Sachkunde vorlegen können. Außerdem muss derjenige nachweisen könne, dass er ein persönliches Bedürfnis an der Waffe und dem Umgang damit hat. Anders sieht das beim kleinen Waffenschein aus. Dieser berechtigt zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Dieser kann bei der Kreisverwaltung beantragt werden und wird nach Prüfung gegen eine Gebühr ausgestellt. Er erlaubt es dann, dass man die oben genannten Waffen auch außerhalb der eigenen Wohnung mit sich führen darf, wenn man sie verdeckt und schusssicher trägt.

Viele Kontrollen im Eifelkreis

Was die Sicherheit angeht, muss natürlich auch kontrolliert werden, ob diese Waffenbesitzer sich auch an die vorgegebenen Regeln halten. Das Problem in vielen Kommunen: Dafür fehlen die Mitarbeiter. Beispiel: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind im Personalplan nur 0,18 Stellen für Waffenkontrollen vorgesehen. Im Landkreis Vulkaneifel ist es eine ganze Stelle.

Dennoch wird in der Eifel im Vergleich zu anderen Kommunen häufig kontrolliert. Wie unsere Zeitung im November berichtete, werden in Trier und Trier-Saarburg durchschnittlich 16 Kontrollen pro Jahr durchgeführt. Im Eifelkreis waren es in den vergangenen fünf Jahren zwischen 64 und 95 Kontrollen, im Schnitt wurde 79-mal pro Jahr kontrolliert. „Kontrollen werden auf Ebene des Waffen- und des Sprengstoffgesetzes stetig im Jahresverlauf durchgeführt, sowohl anlassbezogen als auch ohne besonderen Anlass“, erklärt Eifelkreis-Sprecherin Weber. Kontrolliert werde die Aufbewahrung der Waffen sowie der sprengstoffrelevanten Substanzen. „Gleichzeitig wird ein Bestands- und Datenabgleich der vorhandenen Waffen mit den Daten des Nationalen Waffenregisters vorgenommen.“ Die vorhandenen Stellen würden ausreichen, um diese Kontrollpraxis zu bewerkstelligen.

Eine gute Nachricht: Nur in 2,7 Prozent der Fälle hielt sich jemand nicht Recht und Gesetz. In den vergangenen fünf Jahren kam es im Eifelkreis zu elf Verstößen, die einen Entzug der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse und damit auch den Einzug der Waffen zur Folge hatten.

Anzahl der kleinen Waffenscheine steigt weiter

Zweites Mal Silvester, diesmal blicken wir zurück ins Jahr 2015. In Köln kam es damals zu sexuellen Übergriffen. Etwa 1200 Strafanzeigen wurden gestellt, etwa die Hälfte davon betrafen Sexualdelikte.

Eine Nacht, deren Effekt heute noch auch in der Region spürbar ist. Wie der Eifelkreis mitteilt, beantragte vorher kaum jemand einen kleinen Waffenschein. „Nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht 2015 in Köln war ab 2016 – insbesondere in den Jahren 2016 bis 2020 – ein massiver Anstieg bei den Antragszahlen zu verzeichnen“, sagt Sprecherin Waltraud Weber. Aktuell sind im Eifelkreis 481 kleine Waffenscheine ausgestellt. „Die Antragszahlen pendelten sich in den beiden letzten Jahren auf einem relativ hohen Niveau ein, unabhängig von der Altersstruktur der Antragsteller“, sagt Weber weiter.