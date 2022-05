Finanzen : Stadt Bitburg erhöht die Steuern

Auch für die Bitburger Gewerbetreibenden steigen in diesem Jahr die Steuern. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Einstimmig hat der Bitburger Stadtrat aufgrund der schlechten Haushaltslage eine Anhebung der Gewerbe- und Grundsteuern beschlossen. Die Stadt verbessert dadurch ihre Einnahmen und erspart sich zudem unnötige Umlagen in Millionenhöhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Der Bitburger Kämmerer spricht mit Blick auf den aktuellen Haushalt von einer „negativen Freien Finanzspitze“. Dieses Konstrukt aus der Verwaltungssprache klingt erst mal ein wenig verwirrend, nicht wirklich sexy, lässt aber schon beim Zuhören vermuten, dass damit nichts Gutes gemeint ist.

„Wir bekommen unsere derzeitige Tilgung nicht erwirtschaftet“, erklärt Alexander Zimmer, der als Leiter der städtischen Finanzabteilung dem Stadtrat schon weitaus bessere Botschaften überbringen konnte. Doch es nutzt nichts. Unterm Strich fehlen allein in diesem Haushaltsjahr 4,8 Millionen Euro.

Es ist also ernst. Sehr ernst. Und zwar so ernst, dass die Bitburger CDU-Fraktion laut Fraktionssprecher Andreas Gerten die vergangenen Tage schlecht geschlafen hat, und Manfred Böttel (FBL) sich nicht daran erinnern kann, in seiner inzwischen 38-jährigen Tätigkeit als Stadtratsmitglied jemals mit einer vergleichbaren Situation konfrontiert gewesen zu sein.

Immerhin: Die Lage ist zwar ernst, aber nicht hoffnungslos. Denn die Stadt hat durchaus die Möglichkeit, an ihrer Situation etwas zu ändern. Indem sie auf der einen Seite prüft, wo bei den Ausgaben weiter gespart werden kann, und auf der anderen Seite dafür sorgt, die Einnahmen zu erhöhen.

Das geht am besten durch eine Anhebung der Steuern. Und das beschließt der Stadtrat dann auch. So sollen rückwirkend zum 1. Januar 2022 die Gewerbesteuer von derzeit 365 auf 400 Prozentpunkte und die Grundsteuern A und B von jeweils 425 auf 500 Prozentpunkte erhöht werden. Für Bitburgs Hauseigentümer bedeutet das im Schnitt eine Erhöhung der jährlichen Grundsteuer um gut 60 Euro. Auf die zunächst von der Verwaltung für 2023 vorgeschlagene weitere Erhöhung der Grundsteuern auf 550 Prozentpunkte soll allerdings verzichtet werden.

Ob das zu einem besseren Schlaf der CDU-Fraktion beitragen wird, bleibt abzuwarten. Gerten jedenfalls hätte darauf gerne verzichtet, findet diesen Schritt aber immerhin besser als zusätzlich zu den Schulden auch noch mehr Umlage abzudrücken, als eigentlich nötig ist. Denn das tut die Stadt, wenn sie mit ihren Steuern unter dem sogenannten Nivellierungssatz des Landes bleibt.

So gibt das Land vor, wie hoch die sogenannten Hebesätze für die Kommunalsteuern sein müssen. Liegt der jeweilige Hebesatz einer Gemeinde unter dem Nivellierungssatz des Landes, zahlt sie dennoch den entsprechenden Umlagesatz und damit einen höheren Anteil der tatsächlichen Steuereinnahmen. Das, was die Kommunen ihren Bürgern ersparen möchte, indem sie die Steuern möglich gering hält, legt sie im Grunde also selbst obendrauf, damit das Land bekommt, was es verlangt.

Genau das würde nun Bitburg drohen, wenn die Steuern so blieben, wie sie sind. Für 2023 ist nämlich in Rheinland-Pfalz eine Erhöhung der Nivellierungssätze vorgesehen, für die bereits in diesem Jahr die Steuern entsprechend angepasst werden müssen. Ohne die Steuererhöhung müsste die Stadt laut Zimmer also zusätzliche 1,1 Millionen an Umlagen abführen. Darüber hinaus würden dann noch die 1,7 Millionen Euro fehlen, die jetzt durch die Steuererhöhung zusätzlich an Einnahmen erwartet werden.