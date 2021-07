Hochwasser : Weggespült und abgeschnitten - Schwere Schäden auch in Echtershausen

Echtershausen Schlimm gewütet hat das Hochwasser auch in Echtershausen. Die einzige Zufahrtsstraße war fast zehn Tage gesperrt, eine weitere Straße im Ort ist streckenweise komplett verschwunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Im Nachhinein ist man leider immer schlauer: „Hätten wir das gewusst, hätten wir vorher die Brücke besser in die Luft gesprengt“, sagt Norbert Fleckner, der am Rand eines Kraters steht, der bis vor wenigen Tagen noch eine Straße war. Nicht nur der komplette Straßenbelag des Lindenwegs in Echtershausen ist verschwunden, sondern es fehlen auch große Teile des Unterbaus. Kreuz und quer ragen die Rohre der Kanalisation aus dem stellenweise bis zu zwei Meter tiefen Graben. Dass die parallel zum Lindenweg verlaufende Prüm die Straße ein Stück weit überfluten könnte, damit war im Vorfeld Hochwassers durchaus gerechnet worden.

Das gab es auch schon 2018. Was dann aber passierte, hat nicht nur den Straßenbelag, sondern auch alles an Vorstellungskraft gesprengt. Das mit dem Hochwasser mitgeschwemmte Treibgut hatte sich einige Meter flussaufwärts an der Brücke verkeilt und zu einem gewaltigen Haufen aufgetürmt. Es war das gleiche Szenario, wie in vielen anderen Gemeinden des Eifelkreises: der Weg unter der Brücke hindurch wurde blockiert, sodass sich das Wasser einen anderen Weg suchen musste. Aus dem Lindenweg wurde ein Flussbett. Entstanden mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste. Nicht nur die Straße wurde beschädigt, sondern auch die dort stehenden Häuser.

„Wir haben allein drei Tage gebraucht, um das ganze Holz an der Brücke zu entfernen“, sagt Fleckner, Ortsbürgermeister der kleinen Prümgemeinde, die nicht nur einen Straßenabschnitt komplett verloren hat, sondern auch fast zehn Tage vom Rest der Welt ein Stück weit abgeschnitten war. Durch das Unwetter wurde nämlich auch ein Stück der K 71 zwischen Echtershausen und Hamm unterspült und zudem durch einen umgestürzten Baum zerstört. Die K 71 ist die einzige öffentliche Straßenverbindung nach Echtershausen. Zu erreichen war die Gemeinde deshalb zeitweise nur über holprige ud große Umwege.

Inzwischen ist der Schaden an der K 71 zumindest provisorisch behoben. Das vom Landesmobilität unmittelbar nach Hochwasser beauftragte Bauunternehmen, das dort mit Hochdruck tätig war, tastet sich nun im Lindenweg vor. „Wir müssen schauen, dass wir hier möglichst schnell die Kanalisation und die anderen Leitungen wieder repariert bekommen“, erklärt der Ortsbürgermeister. Wie es mit der ebenfalls stark beschädigten Brücke weitergeht, ist noch offen. „Die ist ja erst 2013 komplett renoviert worden“, sagt Fleckner.

Alles in allem ist der Ortsbürgermeister aber trotz der gewaltigen Schäden im Lindenweg froh, dass keiner im Ort verletzt wurde. Und er ist auch Tage nach der Unwetterkatastrophe immer noch nachhaltig beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft. So hätten nicht nur fast alle Menschen aus dem Dorf beim Aufräumen geholfen, sondern auch viele Freiwillige und Landwirte mit ihren Geräten aus benachbarten Gemeinden.

Fleckner selbst war ebenfalls die ganzen Tage im Einsatz – und musste zu allem Überfluss auch noch eine weitere Aufgabe übernehmen musste. So kamen die Postzusteller aufgrund der gesperrten K71 nur bis zu der Stelle, an welcher der Baum in der Straße hing. Dort wurden die Briefe und Pakete dann an den Ortsbürgermeister übergeben. Und dieser hat sie im Ort ausgetragen.

Die VG Bitburger Land hat für die Gemeinde Echtershausen zwei Spendenkonten eingerichtet, einmal bei der Volksbank Eifel (IBAN: DE74 5866 0101 0003 8336 14) und bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm (IBAN: DE40 5865 0030 0000 0016 02). Bitte bei beiden Konten jeweils das Kennwort „Hochwasserhilfe Echtershausen“ angeben.