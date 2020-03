Kriminalität : Missbrauch: Drei Jahre Haft für Mann aus der Eifel

Trier/Habscheid Das Landgericht Trier hat am Montag einen 41 Jahre alten Mann aus Habscheid wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.

Das Gericht sah als erwiesen an, dass der Habscheider in den Sommerferien 2016 auf einer gemeinsamen Fahrt mit einem Quad einer seiner Nichten, die dabei vor ihm saß, unter den Rock und in die Unterhose gefasst und das Mädchen an der Scheide berührt habe. Im gleichen Sommer sei es bei zwei weiteren Gelegenheiten, wie es in einer Mitteilung heißt, „zu vergleichbaren Taten gekommen“.