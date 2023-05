Unterwegs von Staffelstein nach Trier Ware für Israel: Schwertransport fährt durch Bitburg

Befördert wurde ein Abluftwäscher für eine Düngemittelfabrik in Israel, wo er die Abluft, die bei der Herstellung von Dünger entsteht, reinigen wird. Der Schwertransport hatte eine Länge von 28 Metern. Das in achtmonatiger Arbeit in der Eifeler Fabrik entstandene Anlagenteil war in einer Holzkiste mit den Maßen 15 Meter x 4,5 Meter x 4,5 Meter verpackt.