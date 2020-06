Verkehr : Schwertransport durch Bitburger Innenstadt

Bitburg (red) Die Firma Kahl Schwerlast GmbH, Moers führt für die Firma Christen + Laudon GmbH in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni einen Schwerlasttransport von Staffelstein zum Trierer Hafen durch.

Um die zu niedrigen Brücken umgehen zu können, führen die Transporte durch die Bitburger Innenstadt. Am Dienstag, 9. Juni, wird der Schwerlasttransport in den Abendstunden auf Staffelstein starten. Über die L 32 gelangt das Gefährt ins Stadtgebiet. Dort geht es über die Kölner und die Dauner Straße in die Wittlicher Straße. Über die Straße „Am Zuckerborn“ führt der Weg weiter durch den kompletten Ostring bis zur Albachstraße. Dort biegt der Transport zunächst rechts in Richtung Krankenhaus ab, um dann rückwärts bis zur Einmündung B 50 zu gelangen. Über die B 50 und die L 47 führt der Weg dann weiter Richtung Trierer Hafen.