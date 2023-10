War Fußball-Nationalspielerin Beten, kicken, radfahren: So lebt Nonne Bettina Berens aus der Eifel

Bitburg/ Mönchengladbach · Schwester Bettina Berens hat ihr Herz verloren: Erst an den Fußball, dann an die Kirche. Eine Dauerkarte für einen Platz in ihrem Herzen hat die Profifußballerin und Ordensschwester auch an die Eifel vergeben.

10.10.2023, 07:17 Uhr

Die Ordensfrau Bettina Berens aus Körperich hat früher als Profifußballerin gekickt. Damals stand sie aber nicht im Tor, sondern war torgefährliche Mittelfeldspielerin. Foto: Marina Rosa Weigl

Eine Nonne auf dem Rennrad. Ein ungewöhnliches Bild erscheint vor dem geistigen Auge, als Ordensschwester Bettina Berens erzählt, dass sie gestern 80 Kilometer durch die Eifel geradelt ist. Dann verändert sich das Bild und zeigt einfach eine drahtige Frau beim Radsport, als Schwester Bettina fortfährt und erklärt, dass sie dafür Haube und Habit gegen Trainingsklamotten tauscht. Wenn sie zu Besuch bei ihrer Familie in Bitburg ist, hat sie sowieso keine Ordenskleidung dabei. Sie ist im Urlaub und ihr Orden sieht die Kleiderordnung eher locker.