Je 400000 Euro für die Klinken in Bitburg und Prüm : Schwierige ländliche Lage: Eifeler Krankenhäuser bekommen Geld

Bitburg/Prüm Die Krankenhäuser im Eifelkreis sind laut Bund bedarfsnotwendig. Neben 118 Kliniken in Deutschland erhalten sie daher je 400 000 Euro Fördergeld.

Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg ist ebenfalls vom Bund als „bedarfsnotwendig“ eingestuft worden und bekommt ebenfalls 400 000 Euro. Zu der Lage im ländlichen Raum komme hinzu, sagt Heribert Frieling, Leiter der Stabsstelle Unternehmenskommunikation, dass sich in Bitburg in weitem Umkreis die einzige geburtshilfliche Station befinde. Das habe sich durch die Schließung der Geburtshilfestation am Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun Ende 2018 noch verschärft. Trotz zusätzlicher Geburten aus dem Bereich Vulkaneifel (im vergangenen Jahr waren es etwa 40) könne die Station nach aktuellem Stand nicht rentabel arbeiten. Dafür, so Frieling, müsse eine Abteilung stärker ausgelastet sein. Er spricht von mindestens 700 Geburten; einige Gesundheitsexperten geben sogar Zahlen bis zu 1000 an. Die fehlende Rentabilität ändert für Frieling aber nichts daran, dass der Erhalt der Geburtshilfe in Bitburg mit um die 600 Geburten im Jahr dringend notwendig ist. Zur Subventionierung der Abteilung werde man die Mittel vom Bund also hier einsetzen.