Sport : Geregeltes Schwitzen in der Eifel

Daun/Bitburg/Prüm Der Besuch eines Fitnessstudios ist ein Weg, um sportlich und gesund zu bleiben. In Coronazeiten müssen sich Mitglieder der Studios an Regeln halten, um das Infektionsrisiko zu vermeiden.

In den Fitnessstudios in der Eifel dürfen Sportfreunde wieder ordentlich schwitzen. Allerdings unter einigen Auflagen. Andreas Braun betreibt zusammen mit Sebastian Praeder den Schwitzkasten Daun. Er erklärt: „Wir haben dienstags die Vorgaben bekommen. Da wir bereits am Mittwoch öffnen wollten, hatten wir uns allerdings schon vorher an den Auflagen in NRW orientiert.“ Dort öffneten die Studios bereits zwei Wochen zuvor. Die Vorgaben des Landes habe man daher auch sehr kurzfristig umsetzen können.