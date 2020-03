Corona im Eifelkreis : Sechs Menschen in der Eifel mit Corona infiziert

Sechs Menschen in der Eifel mit Corona infiziert

Bitburg (de) Sechs Menschen im Eifelkreis haben sich mit Corona infiziert. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bestätigt. Auch der Lebenspartner des Menschen, der vergangenes Wochenende als erster im Eifelkreis positiv getestet wurde, hat sich infiziert.

Beiden Patienten geht es nach Auskunft der Kreisverwaltung gut. Beim dritten Fall handelt es sich um einen Urlauber, der in einem Skigebiet in Österreich war. Diese beiden Fälle wurden am späten Donnerstagabend bekannt. Freitagvormittag ist die Zahl dann noch mal um drei weitere Neu-Infizierte auf sechs gestiegen.