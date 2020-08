Corona-Pandemie : Sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis

30.07.2020, Bayern, Bergen: Teströhrchen liegen an einem Corona-Testzentrum an der Autobahn 8 (A8) an der Rastanlage Hochfelln-Nord auf einem Tisch. Mit Blick auf zuletzt steigende Corona-Infektionszahlen warnt die bayerische Staatsregierung vor Nachlässigkeit und startet eine Testoffensive. Reiserückkehrer können sich an verschiedenen Rastanlagen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sven Hoppe

Bitburg Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Da gleichzeitig elf Personen als genesen gelten, liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 37. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 15 Neuinfektionen im Kreis.

Vier der sechs Neuinfektionen sind dem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Infektionsausbruch bei einem in Prüm eingesetzten Bauunternehmen zuzuordnen. Am Samstag wurden bei der stationären Sichtungsstelle 63 Menschen getestet. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist mittwochs und samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.