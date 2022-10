Kultur in der Eifel : Theater Trier und Stadt Bitburg verlängern ihre Zusammenarbeit

Die Geschäftsführerin der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg Elfriede Grewe (von Links) hat gemeinsam mit Bürgermeister Joachim Kandels, der Marketingbeauftragten Michael Klinkhammer und dem Trierer Theater-Intendanten Manfred Langner die weitere Zusammenarbeit bekanntgegeben. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Das Theater Trier und die Stadt Bitburg haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Nach der Pilotphase mit vier Aufführungen in der Stadthalle, folgt nun eine weitere Spielzeit mit sechs Gastspielen.

Zwei Jahre hatte die Corona-Pandemie die Welt bereits im Griff, als das Theater Trier und die Stadt Bitburg Ende Januar 2022 bekanntgaben, kooperieren zu wollen. Zu vier Gastspielen schauten die Trierer Theatermacher schließlich in der Bitburger Stadthalle vorbei.„Wir sagten zum Start, dass es ein Versuch sein sollte, um das Theater in die Region zu bringen und unsere Halle mit hochwertigen Produktionen zu bespielen – dieser Versuch ist geglückt“, sagt Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels. Im Foyer der Stadthalle hat Kandels gemeinsam mit dem Intendanten des Theaters, Manfred Langner, nun die Fortführung des Projektes bekanntgegeben. „Zum Start gab es vier Vorstellungen. Bei der nun zweiten Gastspielrunde wird das Theater mit sechs Veranstaltungen in Bitburg vorbeischauen“, kündigt Langner an.

Wie bereits in der Pilotphase sei das Gastspielprogramm breit aufgestellt und zeige verschiedene Facetten der Arbeit des Theaters. „Wir kommen wieder mit einer Mischung aus Theaterstücken und Musik zurück“, sagt Langner (siehe Info). Dass es diesmal sechs statt vier Aufführungen sein werden, zeige die Bedeutung der Reihe für das Theater Trier. „Wir wollen ja schon immer über die Grenzen der Stadt Trier hinaus strahlen. Und gerade die Verbindung zwischen Trier und Bitburg ist ja eine alte und traditionelle“, sagt der Intendant.

Info Sechs Gastspiele Das Theater Trier kommt zu folgenden sechs Gastspielen in die Stadthalle Bitburg: 1. „Empfänger unbekannt“ – Schauspiel von Kressmann Taylor, 4. November, 19.30 Uhr; 2. „Das kunstseidene Mädchen“ – Schauspiel nach einem Roman von Irmgard Keun, 15. Dezember, 19.30 Uhr; 3. „Die kleine Meerjungfrau“ – Familienkonzert des Opernchors mit einer Märchen-Kantate von John Høybye, 15. Januar, 17 Uhr; 4. „Furor“ – Schauspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, 9. Februar, 19.30 Uhr; 5. „Nora“ – Schauspiel nach einem Roman von Henrik Ibsen, 23. März, 19.30 Uhr; 6. Klassik zum Kaffee – Philharmonische Matinée mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, 14. Mai, 16 Uhr. Karten für die Schauspiele gibt es in drei Katgegorien zum Preis von 22,50 Euro, 19,50 Euro oder 16,50 Euro (ermäßigt 18 Euro, 15,60 Euro oder 13,20 Euro). Karten für das Familienkonzert kosten 10 Euro (7 Euro für Kinder). Karten für „Klassik zum Kaffee“ kosten in drei Kategorien 17 Euro, 16 Euro oder 15 Euro (ermäßigt 13,50 Euro, 12,80 Euro oder 12 Euro). Zudem wird ein kleines Abo zum Preis von 45,50 Euro angeboten (Familienkonzert, Furor, Nora). Exklusiv kommt demnächst noch ein Wahl-Abo hinzu das ausschließlich über die Stadthalle erhältlich ist. Die Ermäßigung gilt für Mitglieder der Kulturgemeinschaft Bitburg sowie für Schüler und Studierende und Menschen mit Beeinträchtigungen. Tickets sind per E-Mail unter info@bitburger-stadthalle.de oder unter Telefon 06561/9442-0 bestellbar sowie im Internet unter www.ticket-regional.de erhältlich.

Zwar sei nicht jede der vier Veranstaltungen im ersten Durchgang ausverkauft gewesen, merkt der Kommunikationsleiter des Theaters Christoph Traxel an. Damit habe man aber auch nicht gerechnet und das sei gerade in der Anfangsphase auch nicht notwendig. „Ein Angebot wie dieses muss sich ja erst mal etablieren.“ Dass an dem Erfolg nicht gezweifelt werde, habe man übrigens auch außerhalb von Trier so gesehen, ergänzt Langner. „Wir bekamen in der Zwischenzeit einige Anfragen aus anderen Städten, die sich für eine Kooperation interessieren. Denen mussten wir aber leider absagen – es bleibt erstmal bei der exklusiven Zusammenarbeit zwischen Trier und Bitburg.“

Sie helfe nicht nur dabei, das Angebot des Theaters bekannter zu machen und gleichzeitig hochwertige Produktionen in die Stadthalle zu bringen, merkt der Intendant an. Die Zusammenarbeit sei letztlich auch eine sehr konkrete Vorarbeit, sagt Langner.