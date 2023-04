Wer möchte mitmachen? Altentag mal anders: In Seffern kochen Teenager ein Drei-Gänge-Menü für Senioren

Altentag. Ein schreckliches Wort. Das findet man auch in Seffern. Vor allem die älteren Semester in der Gemeinde können damit teilweise nichts anfangen. So wie die Eltern von Anna Mulbach, beide Anfang 70. Zum Altentag, da geht man nicht hin, sagen sie. Da wäre man ja alt. Auch die Umbenennung und Verharmlosung zu Seniorennachmittag hilft da nur bedingt.