Fliegerei : In die Segelfliegerei reinschnuppern

Utscheid (red) Der Segelflugverein Südeifel bietet von Samstag, 20. Juli, bis Sonntag, 4. August, Schnupperwochen zur Segelfliegerei in Utscheid an. Die Schnupperwochen richten sich an alle Interessierten ab 14 Jahren.

