Doppelausstellung im Bitburger Haus Beda Der Zweifel als künstlerische Idee

Realistische Bildwelten, die aus einer längst vergangenen Gegenwart in die Jetztzeit transportiert werden, schafft die Malerin Simone Lucas in ihrem ausgesprochen originellen Werk. Es ist vielfach eine geradezu hermetische Welt, in der sich das Bildpersonal der 1973 geborenen Künstlerin bewegt. Häufig sind es Kinder und Jugendliche, die ins Spiel vertieft sind, ins Lernen und Studieren. Weitere Themen in Lucas Werk sind Wald und Natur. In ihren Gemälden ist der Wald eine belebte Natur, ein Ort der Forschung, der Philosophie und der Märchen. Blumen, Pilze und Tiere nehmen in den Bildern der Malerin häufig Menschengestalt an oder werden als Schmetterling zu monströsen Wesen. All das hat etwas von Franz Kafkas geheimnisvollen, manchmal grotesken surrealistischen Welten und ihren Metamorphosen.