Musik : Seit 25 Jahren gehört Kalimba zum guten Ton

Prüm Die Musikschule auf der Prümer Tafel feiert Jubiläum. Im Laufe eines Vierteljahrhunderts haben Petra Theis und Reiner Klein unzähligen Menschen den Weg zur Musik geebnet.

Zurzeit seien es rund 160 Schüler, die sie unterrichten, sagen die Musiklehrer. „Wie viele es in den vergangenen 25 Jahren insgesamt waren, haben wir nicht gezählt, da müssten wir unsere Unterlagen durchgehen.“ Die Gründung ihrer eigenen Musikschule entstand aus dem Wunsch, hauptberuflich zu unterrichten. „Wir waren beide an der Musikschule Bitburg-Prüm beschäftigt - allerdings nur nebenberuflich“, erzählen Petra Theis und Reiner Klein. Da es für Musiklehrer im Hauptberuf damals keine freien Planstellen gab, hätten sie den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. „Übrigens mit großer Rückendeckung durch Helmut Klinkhammer, dem damaligen Chef des Instituts“, sagt Klein. „Er sah in uns keine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung des Angebots.“

Während Petra Theis, die Musik im Lehramt studiert hat, Klavier- und Gesangsunterricht gibt, widmet sich Reiner Klein denjenigen Schülern, die Schlagzeug, Percussion oder Gitarre lernen wollen. „Ich bin als Quereinsteiger zur Musik gekommen, habe mich aber in Seminaren und Fortbildungen weiter ausbilden lassen sagt Klein. Für beide hat die Musik auch eine hohe soziale Komponente, die weit über reinen Unterricht hinausreicht. So engagieren sich Theis und Klein in der Flüchtlingshilfe und stellen dafür Instrumente zu Verfügung, veranstalten Trommelkurse für Menschen mit Behinderung und sind in der musikalischen Früherziehung aktiv. Einmal in der Woche packt Reiner Klein seine Gitarre ein und macht sich auf den Weg zur Palliativstation des Prümer Krankenhauses. „Dort spiele und singe ich einige Lieder.“