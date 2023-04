Handwerk Seit 25 Jahren Meister im KFZ-Handwerk: Eifeler geehrt

Die Urkunden erhielten Horst Fohr, Peter Stolz, Udo Schröder und Franz-Josef Crump. Auch Obermeister Brodel selbst blickt auf 25 Jahre Meisterwürde zurück. Doch vor den Ehrungen standen die Fachthemen des Abends an, darunter die Wahl der Arbeitgebervertreter in den Gesellenprüfungsausschuss. Die rund 30 anwesenden Mitglieder wählten elf aus ihren Reihen in den Ausschuss, der ab dem 1. August die neue Amtsperiode antritt.