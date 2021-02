Ein Mann und viele Kreuzchen : Seit mehr als 20 Jahren ist der Bitburger Erich Weiler als Wahlhelfer tätig

BITBURG Seit mehr als 20 Jahren ist der Bitburger Erich Weiler als Wahlhelfer tätig. Er selbst bevorzugt in der Regel die Briefwahl.

„Demokratie ist ein hohes Gut“, sagt Erich Weiler, „und wozu es führen kann, wenn wir dieses Gut nicht schützen, das wissen wir ja leider.“ Früher war Weiler selbst kommunalpolitisch in Ausschüssen tätig, inzwischen überlässt der 61-Jährige das aber lieber anderen und vor allem jüngeren. Politisch interessiert ist der Inhaber einer kleinen Verlagsdruckerei in der Bitburger Fußgängerzone aber nach wie vor. Und deshalb hat sich Weiler auch schon mit allen möglichen Szenarien für den Ausgang der kommenden Landtagswahl am 14. März befasst.