Interview mit Bitburgs Stadtbürgermeister : Joachim Kandels spricht über sein „Zehnjähriges“

Joachim Kandels. Foto: TV/Uwe Hentschel

BITBURG Seit zehn Jahren ist Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels im Amt. Der TV hat ihm dazu zehn Fragen gestellt.

Von Uwe Hentschel

Es hätte auch ganz anders kommen können: Als 2001 in der damals noch existierenden Verbandsgemeinde Neuerburg ein neuer Bürgermeister gesucht wird, ist unter den Bewerbern für dieses Amt unter anderem auch Joachim Kandels. Gewählt wird am Ende aber ein anderer, nämlich Norbert Schneider, sodass der damals noch parteilose Kandels zunächst wieder in der kommunalpolitischen Versenkung verschwindet. 2009 folgt dann ein neuer Versuch. Und diesmal klappt es auch. Mit Unterstützung der CDU, der er später auch betritt, setzt sich der Verwaltungsfachangestellte des Bitburger Rathauses gegen die vier Mitbewerber Rudolf Rinnen, Peter Berger, Frank Schaal und Horst Büttner durch. Kandels wird zum neuen Bürgermeister der Stadt Bitburg gewählt und 2017 dann in einem knappen Rennen gegen Ralf Olk schließlich erneut im Amt bestätigt. Seit gut zehn Jahren ist Kandels damit Verwaltungschef des Bitburger Rathauses. Zehn Jahre – zehn Fragen:

Herr Kandels, was waren die für Sie bislang größten Erfolge?

Joachim Kandels: Man wird als Politiker so gerne an sichtbaren, berechenbaren Erfolgen gemessen, wie Infrastruktur, Sanierung der Innenstadt, gelungene Konversion, neue Kita-Plätze, Ausweisung neuer Baugebiete, Konsolidierung des Haushaltes oder aber Archäologischer Parcours. Auf dieser Ebene sind die letzten zehn Jahre sehr erfolgreich gewesen.

Ein anderer großer Erfolg war aber auch der Kultursommer, ein unvergessliches Event im Jahr 2015, das die Bürger der Stadt ebenso näher gebracht hat wie das musikalische Zusammenkommen in der Bewerbung um die Landesgartenschau 2016. Auch wenn wir den Zuschlag nicht bekommen haben, war es doch ein großartiger Erfolg zu sehen, wieviel Gemeinschaftssinn und Potenzial in uns steckt, wenn wir zusammenstehen.

Zu meinen persönlichen Erfolgen zähle ich ferner die zwischenmenschlichen Begegnungen mit den Freunden aus Amerika (Air Base Spangdahlem) und den Partnerstädten, die wir auch in schweren Zeiten von Krankheit und unabhängig von politischen Strömungen leben. Vielleicht nur für wenige sichtbar, fließt hier viel Herzblut hinein mit dem Erfolg aufrichtiger Freundschaften.

Welche drei Dinge würden Sie aus heutiger Sicht anders machen, entscheiden oder angehen?

Kandels: Definitiv anders angehen würde ich nur eine einzige, nämlich die Informationspolitik bezüglich der holprigen Einrichtung des Innenstadtrings. Damit fühlten sich die Bitburger damals überrumpelt, auch wenn es Infos im Vorfeld dazu gegeben hatte. Tatsächlich habe ich gemeinsam mit der Politik und der Verwaltung umgehend darauf reagiert. Für alle weiteren Projekte und Maßnahmen hat es seitdem eine bisher noch nie so dagewesene Möglichkeit der Bürgerbeteiligung gegeben.

In Bezug auf andere Projekte, die man in der öffentlichen Wahrnehmung kritisch sehen mag, bin ich unschlüssig. Selbstverständlich habe ich ihre Verläufe und Ergebnisse reflektiert und mich gefragt, was man hätte anders machen können.

Sie haben vor Ihrer Wahl viele Jahre im Rathaus gearbeitet, kennen die meisten Mitarbeiter noch als Kollegen von früher. Hat das den Job als Verwaltungschef eher erleichtert oder erschwert?

Kandels: Von Anfang an sind die ehemaligen Kollegen ihrem neuen Chef mit Respekt und Loyalität begegnet. Vorteilhaft war, dass mir die Abläufe innerhalb der Verwaltung und die Personen, die mit den Aufgaben betraut sind, bekannt waren. Zwischenzeitlich habe ich über 40 frühere Kollegen in den Ruhestand verabschiedet und viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derweil in der Verwaltung eingestellt worden, so dass sich dieses Verhältnis und auch die Frage relativiert.

Mit Blick auf die Diskussionen zum Innenstadtring, den vergangenen Wahlkampf oder aber den Streit mit der Feuerwehr: Gab es zwischenzeitlich Momente, in denen Sie sich gewünscht haben, etwas ganz anderes zu machen?

Kandels: Es ist müßig, dies medial erneut aufzuwärmen, denn mir ist klar, dass in Bezug auf diese Momente alle Seiten ihres davongetragen haben. Als Bürgermeister muss man Entscheidungen treffen und diese in ihrer letzten Konsequenz umsetzen. Sobald man dies tut, zieht man Unmut auf sich. Das auszuhalten ist die Funktion. Kein anderer hat sie inne. Niemand sonst steckt in der Haut dieser Verantwortung. Massiven Druck und Gegenwind muss man als Bürgermeister einfach tragen.

Wenn jedoch eine Auseinandersetzung ausufert in Beleidigungen, Hass und gar Bedrohung, dann fragt man sich tatsächlich, ob man es seiner Familie weiter zumuten kann, ein solches Amt zu bekleiden. Ich bin ohne Maßen dankbar, dass ich in diesen Zeiten die volle Loyalität und den ganzen Rückhalt meiner Familie, sehr guter Freunde und Weggefährten erfahren habe.

Nein, ich habe mir auch in den schwierigsten Zeiten nicht gewünscht, etwas anderes machen zu wollen, denn mir war klar, wenn es ernst wird, kann man nicht einfach davonlaufen.

Inwiefern haben Sie diese Erlebnisse, aber auch das Amt des Bürgermeisters insgesamt, geprägt oder verändert?

Kandels: Von Anfang an bis heute bin ich voller Dankbarkeit und auch Respekt gegenüber der mir anvertrauten Aufgabe. Daran hat sich nichts geändert. Die Stadt vertreten zu dürfen, ist mir eine große Ehre, die mich auch mit Stolz erfüllt.

Auf beruflicher Ebene hat sich nach zehn Jahren eine routinierte Professionalität eingestellt. Viele Ereignisse sind zyklisch und je öfter ich sie im Amt begleite, desto vertrauter und eingefleischter sind die Abläufe. Darüber hinaus verfüge ich über ein gutes Netzwerk. Verändert hat sich die Priorisierung. Kraft und Zeit setze ich gezielter und achtsamer ein. Da bleibt jetzt auch Raum für Sport und Musik, was ich mir in den ersten acht Jahren überhaupt nicht zugestanden habe.

Menschlich bin ich sicherlich vorsichtiger, zurückhaltender geworden. Ich fühle mich in meinem Standpunkt bestätigt, Privates und Berufliches möglichst zu trennen. Es ist wichtig, sich nicht alleine durch das Amt zu definieren.

Insgesamt fühle ich mich, gerade Dank des Amtes, gereift.

Gibt es eine Bürgersprechstunde, die Ihnen besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist?

Kandels: Ich habe unzählige persönliche Gespräche geführt. Jedes für sich ist einmalig. Grundsätzlich sind mir all diese Begegnungen wichtig, ebenso die vielen persönlichen Besuche bei Jubilaren. Hier erlebe und ich erfahre ich, was die Menschen bewegt. Über liebe Danksagungen und gute Worte freue ich mich ebenso wie über das Gelingen, den Ratsuchenden tatsächlich in ihren Begehren weitergeholfen zu haben. Das ist aber leider nicht immer möglich.

Entwicklung der Housing oder Bit-Galerie: Welches dieser beiden Projekte ist aus Ihrer Sicht für die Zukunft der Stadt wichtiger?

Kandels: Beide sind für sich genommen ungemein wichtig. Die Housing birgt riesige Chancen für die künftige Entwicklung unserer Stadt; wir haben ja als Ziel ein Wachstumsszenario definiert, also soll aus der Housing eine Keimzelle für Innovation und Entwicklung über die Grenzen der Stadt hinaus entstehen.

Die Bit-Galerie wird für Bitburg als Einkaufsstadt dringend gebraucht. Nach vielen Jahren der Diskussion und Planungen geht es ja nicht mehr nur um den Bau eines Einkaufszentrums, sondern zwischenzeitlich um die Neuordnung eines ganzen Quartiers rund um den Bedaplatz, das das Gesicht und die Attraktivität der Innenstadt nachhaltig verändern und fördern wird.

Was macht Ihnen am meisten Spaß, was am wenigsten?

Kandels: Wenn es um Spaß geht, dann ist es der Trubel in der fünften Jahreszeit. Den Möhnen und den Prinzenpaaren einen würdigen Empfang zu bereiten, sich mit Ausgelassenheit unter das närrische Volk zu mischen, das ist etwas, was ich als ein Karnevalist mit Fleisch und Blut genieße. Darauf freue ich mich schon sehr! Es ist selbsterklärend, dass mir Trauerreden anlässlich von Beerdigungen am schwersten fallen.

Mit welchen Adjektiven würden Sie die Stadt Bitburg beschreiben?

Kandels: Eigen, liebenswert, weltoffen, tatkräftig.

Wann haben Sie zuletzt in Bitburg ein Knöllchen für falsches Parken bekommen?

Kandels: Tatsächlich kann ich mich an mein eigenes letztes Knöllchen nicht erinnern, solange liegt das zurück. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte meiner Frau im Dezember 2019. Ich habe ihr die Quittung dazu in einem Umschlag, als Liebesbrief verpackt, überreicht. Es hat mir große Freude gemacht, ihr beim Öffnen des Briefes zuzusehen. Sie murmelte dann etwas davon, dass einer von uns beiden ja schließlich was für die Stadtkasse tun müsse.