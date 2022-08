Benefizkonzert : „Kölsches Jeföhl“ auf der Blumenwiese in Seiwerath

„Kölsches Jeföhl“ auf der Blumenwiese in Seiwerath

Seiwerath Rund 1200 Zuschauer kamen zum Blumenwiese-Open-Air, einem Benefizkonzert mit Dompiraten, Die Räuber und DJ MiGGi am Gerstenberger Hof.

Am Wochenende veranstaltete die Familie Blum aus Seiwerath auf dem Gerstenberger Hof ein besonderes Event. Thomas Blum und seine acht Schwestern nahmen das 60. Hofjubiläum und einen familiären Schicksalsschlag zum Anlass, ein Familienfest für Jung und Alt auf die Beine zu stellen. Alle 67 Familienmitglieder und viele Freunde wirkten ehrenamtlich am Festival mit. Blum erklärte dem TV, dass nur die tatsächlichen Kosten für die auftretenden Künstler vom Erlös abgezogen würden und darüber hinaus jeder Cent an hilfsbedürftige und notleidende Kinder ausgezahlt werde.