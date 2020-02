Landwirtschaft : Selbstbewusst und selbstkritisch in die Zukunft

Die Landwirte sind in Aufruhr und demonstrieren gegen die Agrarpolitik. Bei der Versammlung des Bauern- und Winzerverbandes im Eifelkreis analysierte der Chefredakteur der Zeitschrift Top Agrar die derzeitige Situation, machte gleichzeitig Mut, rief aber auch dazu auf, sich dem Wandel zu stellen.

„Wir sind in einer bewegten Zeit“, bestätigte Schulze Steinmann, was Der Präsident des Bauernverbands Michael Horper schon vorher bei seiner Begrüßung gesagt hatte. Düngeverordnung, Agrarpaket, Umwelt- und Insektenschutz nannte der Referent als die Dinge, die den Berufsstand der Bauern derzeit zu schaffen machen. Dabei verfiel Schulze Steinmann aber nicht ins Wehklagen sondern sprach von einer Aufbruchsstimmung und Energie, die sich bei den Bauernprotesten gezeigt hätten. Diese Energie solle man nutzen und gesprächsbereit bleiben. „Wir müssen sagen, was wir wollen und nicht nur, was wir nicht wollen“.