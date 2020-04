CORONA : Selbstgenähte Masken gegen Spenden

Prüm (red) Gut zwei Wochen ist der Weltladen Prüm nun geschlossen. „Das Weltladen-Team hatte sich schweren Herzens darauf verständigt, auch zum Schutz der eigenen, im Schnitt meist nicht mehr ganz jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, schreibt Mechthild Ballmann vom Weltalden-Team.

Geöffnet ist in der Karwoche am Dienstag von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. An diesen beiden Tagen kann auch jeweils eine selbst genähte Baumwoll-Gesichtsmaske gegen eine kleine Spende erworben werden. Darüber hinaus gilt das Angebot, sich bei Bedarf telefonisch zu melden. Ballmann: „Wir machen die Belieferung unserer Kunden dann möglich.“