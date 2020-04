Gesundheit : Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit

Bitburg/Irrel (red) Eine Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit Südeifel und Luxemburg soll gegründet werden. Gesucht werden laut Angabe der Selbsthilfekontaktstelle Trier Menschen, die sich zukünftig gemeinsam in einer Selbsthilfegruppe mit ihrer seelischen/psychischen Erkrankung beschäftigen möchten.

Da die ersten geplanten „Live“-Treffen der Gruppe aufgrund der Corona-Ereignisse erst einmal nicht stattfinden könnten, wolle man allen Interessierten die Gelegenheit geben, sich jetzt schon zu melden. So bestehe die Möglichkeit, sich im Vorfeld per Telefon oder per Mail zu verständigen.