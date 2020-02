Straßenbau : Kurze Brücke, lange Umleitung: Bauarbeiten in Sellerich

Kurze Brücke, lange Umleitung: Bauarbeiten in Sellerich

Die Hauptstraße in Sellerich und die Möhnbachbrücke. Beides wird erneuert – wie auch die Abzweigung nach Herscheid. Foto: Fritz-Peter Linden

Sellerich Wird eine längere Sache: Der Schneifelort Sellerich erhält eine neue Ortsdurchfahrt – und noch allerhand mehr. Die Arbeiten sollen Anfang März beginnen und werden bis mindestens Jahresende dauern.

Großvorhaben für Sellerich: Die Hauptstraße durch die Gemeinde am Schneifelwald – die L 17 – soll von Grund auf neu gebaut werden. Und es kommt noch einiges hinzu, sodass sich die Gesamtkosten auf stramme 2,8 Millionen Euro summieren. Denn nicht nur die Fahrbahn dort ist, und zwar schon länger, ziemlich hinüber.

Weshalb man auch froh ist, „dass das jetzt kommt“, wie Ortsbürgermeister Herbert Meyer sagt. Auch wenn es hart wird: Denn der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein lässt mitten im Dorf außerdem die Brücke über den Möhnbach erneuern. Die aber, sagt Norbert Kessler vom LBM, „ist der Knackpunkt“: Zwar werde man ein Provisorium für Fußgänger bauen. Mit Autos aber werde man dort während der Bauphase nicht drüberfahren können und dadurch auch nicht flott von einem Ortsende bis zum anderen gelangen.

Lang ist auch die erwartete Bauzeit: Die Arbeiten – den Zuschlag erhielt die Firma Backes Bau aus Stadtkyll – sollen am Montag, 2. März beginnen. Geplantes Finale: am 31. Dezember. Mit dem üblichen Wettervorbehalt.

Die L 17 wird komplett erneuert, ebenso der Bürgersteig, die Beleuchtung, am Ortseingang aus Richtung Schneifel wird eine Mittelinsel als verkehrsberuhigendes Element eingebaut. In Höhe des Bürgerhauses setzt man eine Querungshilfe ein. Außerdem soll die Kreuzung zur K 110 am Abzweig nach Herscheid.