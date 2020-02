Behörden : Seminar für Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit

Bitburg (red) Die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bitburg bietet am Samstag, 29. Februar, 10 bis 18 Uhr, ein Seminar zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an. Das Seminar richtet sich an Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten – ob beruflich oder ehrenamtlich.



Neben der Vermittlung von Basiswissen, wird auch das Projekt „Schlau“ (www.trier.schlau-rlp.de), das in Jugendgruppen und Schulklassen eingesetzt werden kann. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Musiksaal im Haus der Jugend in Bitburg. Seminarleiter ist Vincent Maron, Koordination „Familienvielfalt“ des Vereins QueerNet Rheinland-Pfalz. Die Seminarteilnahme ist kostenfrei.