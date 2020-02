Ernährung : Essen und Trinken in Kitas

Bitburg (red) In der Seminarreihe „Essen und Trinken in Kindertagesstätten“ findet am Dienstag, 10. März, von 9.30 bis 16 Uhr ein Workshop mit dem Thema „Speisen kompetent planen“ im Diennstleistungszentrum ländlicher Raum Eifel, Westpark 11, in Bitburg statt.



