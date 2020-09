Medien : Sendungen beim Offenen Kanal

Bitburg Der Offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr Höhepunkte aus Oper und Musical. Es wird der zweite Ausschnitt des Konzertes vom 7. Juni 2015 mit der Mezzosopranistin Sandra Schares und dem Bitburger Bassbariton Helmut Marmann gezeigt.

Um 20.25 Uhr geht es weiter mit einem Beitrag über eine Tagesexkursion zu Kirchen in der Eifel unter der Leitung von Kreisdenkmalpfleger Michael Berens.

Die meisten Beiträge sind jederzeit zu sehen in der Mediathek unter https://www.ok-bitburg.de

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 3. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 4. Oktober, von 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 6. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr. Zeitgleich kann die Sendung im Internet unter www.ok54.de/webtv gesehen werden.