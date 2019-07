Senioren : Ü 60-Senioren auf Tour

Winterspelt (red) Der Senioren- Ausflug Ü 60 findet am Donnerstag, 22. August, statt. Die Busfahrt nach Bonn startet um 10.30 Uhr in Winterspelt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Schifffahrt von Bonn nach Linz und der Besuch des Geysir-Zentrums in Andernach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rückkehr ist für 20.30 Uhr geplant. Die Teilnahmegebühr kostet inklusive Mittagessen 30 Euro. Mitfahren dürfen Personen ab 60 Jahren.