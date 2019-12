Wanderung : Wandern durch den Speicherer Wald

Oberkail (red) Die Oberkailer Senioren veranstalten am Mittwoch, 11. Dezember, eine leichte Wanderungen durch den Speicherer Wald. Die Tour ist etwa sechs Kilometer lang. Treffpunkt ist um 13.30 UHr am haus Kayl in Oberkail.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken