Pflege und Corona : Fünf Seniorenheime aus dem Eifelkreis und dem Vulkaneifelkreis berichten von ihren Corona-Erfahrungen

Seniorin Käthe Saft (links) - hier mit der Betreuerin Petra Disch bei einem Gesellschaftsspiel - kam zu Beginn der Corona-Pandemie in das Regina-Protmann-Stift in Kelberg. Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg/Speicher/Bitburg/Waxweiler/Mehren Die meisten Bewohner der Seniorenhäuser im Eifelkreis und im Vulkaneifelkreis sind geimpft, Besuch darf empfangen werden. Atmen die Heimleitungen und ihre Mitarbeiter nun langsam wieder auf? Wir haben in fünf Heimen nachgehört.

Aus ihrer vorherigen Heimat in Baden-Württemberg war Käthe Saft Ende März 2020 in das Regina-Protmann-Stift in Kelberg umgezogen. Ihr Ehemann war verstorben; weil Familienangehörige in der Eifel lebten, entschied sie sich für diese Einrichtung. Auch wenn die 89-Jährige heute sagt: „Hier gefällt es mir sehr gut, hier bin ich zufrieden“, – der Umzug und die ersten Wochen seien nicht einfach gewesen, erinnert sie sich. Herrschte doch seinerzeit gerade der erste Corona-Lockdown, als keine Besuche erlaubt waren und das Leben in einem Seniorenheim weitgehend von der Angst vor Infektionen bestimmt war.

„Das Haus ist schön und sauber, der Garten wunderbar“, schwärmt Käthe Saft nun. Die Bäume und Blumen erfreuten ihr Herz. Sie sei dankbar, dass Gottesdienste gefeiert würden, und sie habe schon Freundschaften mit einigen Bewohnern geschlossen, erzählt sie. Was ihr besonders gut tue, betont die Seniorin, die selbst examinierte Krankenschwester war: „Die Pflegekräfte nehmen sich so viel Zeit für uns, wie es ihnen nur irgendwie möglich ist.“ So wie die Betreuerin Petra Disch, die für das Gespräch mit unserer Zeitung das als „Einzelaktivierung“ bezeichnete Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel mit Käthe Saft unterbricht. Die Betreuung finde zurzeit entweder einzeln oder in sehr kleinen Gruppen statt, erklärt Petra Disch. „Die Ehrenamtlichen fehlen uns Mitarbeitern und den Bewohnern“, sagt sie mit Blick auf das Projekt „Zeitschenker“ (der TV berichtete). Ein Schritt zu mehr Normalität sei, dass Besuch nun nicht mehr nur in den Bewohnerzimmern, sondern auch in den Gemeinschaftsräumen möglich sei (siehe Info). So profitierten auch wieder die Senioren, die wenig Besuch bekämen, von der Begegnung oder einem kleinen Plausch mit den Besuchern anderer Bewohner.

Info Die Regelungen der Landesverordnung Bei einer Immunisierungsquote von mindestens 90 Prozent und einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 macht die LVO Pflege keine Vorgabe zur Anzahl der Besucher. Allerdings dürfen aufgrund einzuhaltender Abstandsregelungen in einem Bewohnerzimmer maximal fünf Personen (Bewohner und Besucher) anwesend sein. Gemeinschaftsaktivitäten sollen angeboten werden. Der Verzicht auf Mund-Nasen-Schutz und Abstand bei den Bewohnern ist möglich. Nicht immunisierte Bewohner sind über die Risiken einer Infizierung zu informieren. Zu Gemeinschaftsaktivitäten und internen Veranstaltungen können Angehörige eingeladen werden; für sie besteht FFP-2-Pflicht. Immunisierte Mitarbeiter und Bewohner sollen ein Mal in 14 Tagen getestet werden, nicht immunisierte ein Mal pro Woche.

„Das Jahr war der Hammer“, bringt die Altenpflegerin Franziska Funk die Zeit seit Beginn der Pandemie auf den Punkt. „Es war schwer für die Bewohner, besonders für die an Demenz leidenden, weil sie das ‚neue’ Leben häufig nicht verstanden“, erklärt sie. Und schwer für die Pflegekräfte und Betreuer, denn sie sollten Abstand halten in einer Zeit, in der an sich noch mehr Nähe als sonst nötig gewesen wäre. „Altenpflege ohne Nähe – das geht nicht“, weiß Franziska Funk. Zudem hätten die Telefonanrufe besorgter Angehöriger ebenso zusätzliche Zeit gefordert wie der Aufwand, wenn etwa Bewohner Erkältungssymptome gezeigt hätten. „Aber wir Mitarbeiter sind noch enger zusammengewachsen, als wir es ohnehin schon waren“, meint sie.

Um die 90 Prozent des Personals sowie der Bewohner im Pflegebereich des Regina-Protmann-Stifts sind komplett geimpft; in der Wohngemeinschaft sind es 100 Prozent. Mit einer Mitarbeiterin, die sich privat infiziert hatte, gab es nur einen einzigen positiven Fall. Es dürfen wieder Besucher ins Haus kommen. Also aufatmen? „Nein, leider noch nicht“, sagt Liliana Lindner, Einrichtungsleiterin seit 2016. Die Sorge, dass es doch noch zu einem Ausbruch kommen könne, bleibe bestehen. Das Team habe Enormes geleistet. Dabei habe es in der ganzen Zeit der Pandemie keine Möglichkeit der Kompensation wie sonst üblich gegeben, etwa durch Ausflüge, gemeinsames Essen, private Treffen. Das Handtuch geworfen habe niemand, und es gebe auch keinen Personal-Engpass, berichtet Liliana Lindner. Zurzeit sei kein Platz frei im Regina-Protmann-Stift, im Gegenteil, die Warteliste sei so lang wie noch nie. Auch die Nachfrage nach Kurzzeitplätzen sei groß. Doch da Angehörige bereits gebuchte Reisen nicht hätten antreten können, seien einige geplante Kurzzeitpflegen abgesagt worden.

Auch Rudi Herres, der Leiter des Altenheims Marienhof in Speicher, kann ein Lied von dem singen, was wegen des Virus zusätzlich geleistet werden musste, vor allem im Bereich der Verwaltung und Dokumentation, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Während es in allen Teilen der Bevölkerung Lockerungen im Bezug auf Masken, Abstand, Besuch von öffentlichen Räumen für Geimpfte und Genesene gibt, müssen unsere Mitarbeiter immer noch FFP-2-Masken tragen“, merkt Herres kritisch an. Dabei glaubt er: „Nirgendwo ist es so sicher wie im Altenheim.“

Das Gemeinschaftsleben habe inzwischen wieder Fahrt aufgenommen, sei aber auch zu keinem Zeitpunkt ganz eingestellt gewesen, betont Rudi Herres. Allein sechs Mal waren Abordnungen des Landespolizeiorchesters zu Gast. Heilige Messen werden seit Juli 2020 wieder gefeiert. Soweit die ausgeklügelten Hygienekonzepte es erlauben, finden Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten statt. „Natürlich haben wir davon profitiert, dass der Eifelkreis Bitburg-Prüm regelmäßig relativ niedrige Inzidenzen hatte und nur für wenige Tage besonders strenge Auflagen bestanden“, räumt Herres ein. In dem gesamten Zeitraum war nur ein Bewohner infiziert. „Unsere Mitarbeiter haben Besonderes geleistet“, lobt der Einrichtungsleiter.

Fünf Mal seit Anfang dieses Jahres waren mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes im Marienhof und haben alle Bewohner und mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Die Belegung im Marienhof sei stabil. Es habe keine Absage wegen der Corona-Gefahr gegeben. „Im Gegenteil“, sagt Herres. „Es gab Anfragen aus Regionen, in denen die Corona-Lage schwieriger war.“

Keinen einzigen Covid-19-Fall gab es bisher im Seniorenheim Birkenhof in Bitburg. „Und wir hoffen, dass es trotz der aktuellen Lockerungen auch so bleibt“, beantwortet Ute Schmitz unsere Anfrage. Bewohner, Mitarbeiter und Besucher hätten sich zu jeder Zeit den hygienischen Herausforderungen gestellt und gemeinsam umgesetzt, erklärt sie. Das sei ein großer Erfolg für das Haus, in dem wieder vermehrt Gruppenveranstaltungen auf den Wohnbereichen stattfänden und allmählich auch Wohnbereiche wieder gemischt würden. Mehr als ein Jahr lang seien zuvor gemeinsame Veranstaltungen auf vier Wohnbereiche heruntergebrochen worden, erklärt Ute Schmitz; was im Umkehrschluss bedeutet habe, dass alle Veranstaltungen und Aktivitäten vier Mal geplant und umgesetzt werden mussten. „Unser Sozialer Dienst hat sich beispiellos um unsere Bewohner gekümmert“, lobt die Einrichtungsleiterin. Sie bescheinigt dem gesamten Team, dass es in der Corona-Krise enger zusammengewachsen sei und mehr Verantwortung füreinander gezeigt habe. Die Krankenquote sei niedriger gewesen als sonst. Personalmangel gebe es nicht. Befragungen der Mitarbeiter und der Bewohner ergäben Zufriedenheit auf beiden Seiten. Die Impfquote unter den Senioren liege bei 95 Prozent, und zwar vollständig bereits seit Anfang Februar. Der Birkenhof sei komplett belegt, Absagen gebe es wie andernorts nur im Bereich der Kurzzeitpflegeplätze.

Im Herz-Jesu-Altenheim in Waxweiler freut sich die Einrichtungsleiterin Martina Schoden, dass das Haus die Pandemie bisher ohne Infektionsgeschehen überstanden hat. Einen „besonderen herzlichen Dank“ spricht sie allen Mitarbeitern „für ihren engagierten, unermüdlichen Einsatz“ aus, ohne den dies alles nicht möglich gewesen wäre. Etwa die lang geplante Eröffnung des neuen Wohnbereichs „Generationenpflege“ für pflegebedürftige junge Menschen im Dezember 2020. Aber auch die Rückkehr zum gewohnten Alltag unter Einhaltung der Hygienevorschriften nach einer Zeit voller Einschränkungen. Die Immunisierungsquote beträgt nach Auskunft von Martina Schoden 90 Prozent. Die Auslastung des Hauses war durchgehend stabil. Pläne und Wünsche gibt es nach den Worten der Einrichtungsleiterin auch: „Dass wir weitere engagierte Pflegekräfte zur Unterstützung unseres Teams finden und dass wir der Bevölkerung unsere Angebote im Rahmen eines Sommerfests mit Tag der offenen Tür vorstellen können.“

Einen Sonderstatus nimmt das Haus Helena in Mehren in Bezug auf das Gemeinschaftsleben ein. „Da wir auf Demenz spezialisiert sind und im Hausgemeinschaftsprinzip arbeiten, war Gemeinschaftsleben durchgehend möglich“, erklärt die Einrichtungsleiterin Elke Honadel. Leider habe Corona das Haus Helena nicht verschont und man habe sich von einigen Bewohnern verabschieden müssen, bedauert sie. Die Mitarbeiter atmeten langsam wieder auf, beschreibt die Einrichtungsleiterin die aktuelle Situation des Pflegepersonals. Auch wenn kein Personalnotstand herrsche – sie würde auf der Stelle weitere Fachkräfte einstellen, sagt sie. Dass es oft schwerfalle, einen Angehörigen in ein Alten- und Pflegeheim zu geben, sei eine bekannte Erfahrung. Dieser Eindruck habe sich seit Ausbruch der Pandemie noch verstärkt, meint Elke Honadel.