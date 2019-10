Wanderung : Wanderung im Nusbaumer Hardt

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt lädt für Dienstag, 15. Oktober, um 14 Uhr zur Seniorenwanderung im Nusbaumer Hardt ein. Treffpunkt ist Dorfplatz in Mettendorf. In privaten Autos geht es von dort zum Wander Parkplatz Biesdorf in Nusbaum.

