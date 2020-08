Wanderung : Wanderung rund um Daleiden

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 29. August, eine geführte Seniorenwanderung um Daleiden an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle an der B 410 in Daleiden. Die Tour ist etwa fünf Kilometer lang und insbesondere für Wanderer geeignet, die nicht mehr so weit laufen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken