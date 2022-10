Blaulicht : Trickdiebstahl im Supermarkt

Taschendiebstahl ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann stiehlt am 21.08.2014 einer Frau an einer Bus- und Straaüenbahnhaltestelle in Dresden (Sachsen) ein Smartphone aus einer Handtasche. Rekordzahlen bei der Einbruchkriminalita§t und beim Taschendiebstahl in Nordrhein-Westfalen bescha§ftigen am 16. Ma§rz den Daºsseldorfer Landtag. Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa/lnw: ¬´Landtag eraðrtert Zunahme bei Wohnungseinbraºchen und Taschendiebstahl¬ª vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Arno Burgi