Serie „Aus Liebe zur Natur“ : Mit Fernglas, Kamera und Stativ im Gepäck

Speicher Serie „Aus Liebe zur Natur“: Hubert Vogt aus Speicher im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist passionierter Vogelschützer.

Der Liebe wegen kam der gebürtige Pfälzer vor fünf Jahren in die Eifel. Und er hat hier gleich Fuß gefasst, Gleichgesinnte gefunden. Heute ist der rüstige Rentner Sprecher der Interessengruppe „Greifvögel und Eulen“ des Naturschutzbunds. „Unsere Steinkauzröhren hängen in alten Obstbäumen, ein Wander­falken-­Kasten in der Prümer Basilika und Nisthilfen für den Rau­fuß­kauz in den Wäldern am Schwarzen Mann“, erklärt Vogt stolz.