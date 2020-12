´TV-Serie „Eefeler Verzellcher“ : Sprechende Tiere und ein Wiegenlied

Niederprüm/Lützkampen In der Serie „Eefeler Verzellcher“ erzählt Joachim Schröder von der Überlieferung, dass Tiere am Heiligen Abend reden können. Zudem schreibt er über ein altes Eifeler Wiegenlied.

In Anlehnung an „Ochs und Esel in der Krippe“ gibt der Eifeler Volksglaube den Tieren an „Chresdaach“ einen erhöhten Stellenwert. Die heilige Nacht nimmt den Tieren ihre Stummheit und lässt sie reden. Nach luxemburgischem Erzählgut gilt dies sowohl für die Haus- als auch für die Wildtiere.

Leisen entstanden im 10. und 11. Jahrhundert als meist einstrophige kurze Antworten in der Volkssprache auf Gesänge in Messfeiern, insbesondere zu Sequenzen an hohen Festtagen des Kirchenjahres. Auch wurden sie bei Prozessionen gesungen. Leisen sind somit Ausdruck tiefer Volksfrömmigkeit.

Oh, dau, me kle Kand, nu schlof es e Saatz, Wat leist dou su gaanz, op eiiskaaler Plaaz. Kle Kriemelche dau, bas Marei sei Schaatz, nu maach well dei Liechtcher schen zu.



Refrain

Sed ruhisch, dat Kand hät gäre sei’n Ruh. Oh dau, mei leif Kand. Marei bett fir ees. Kyrie eleis.



Oh dau, me kle Kand, wän hät et gedoscht? Schlof fest op dei’m Strieh, gett frostisch dies Noscht. Dei Stäre steht hie, mir dohn op dech oscht. Nu maach well dei Liechtcher schen zu.



Erklärungen: e Saatz: eine Runde; Kriemelchen: Krümmelchen (Kleinkind); Liechtcher: Äuglein.