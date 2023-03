Serie: Nachruf – Die Geschichte eines Lebens Leo Hoffmann: Der Tüftler mit dem großen Herzen

Sie standen immer bereit. Immer am selben Platz, immer gleich vorne in der Ecke seines alten Zimmers. In die Jahre gekommen waren sie, man sah es ihnen an. Viel war es nicht, was sie noch zusammenhielt. 25, vielleicht 30 Jahre hatten sie Leo Hoffmann durchs Leben getragen, die braunen Birkenstocks, seine Schlappen. Sie gehörten zu ihm, und er gehörte zu ihnen. Jedenfalls immer dann, wenn er alle paar Wochen mal wieder daheim war. Daheim in der Eifel, in Nusbaum, der 500-Einwohner-Gemeinde irgendwo zwischen Bitburg und der Luxemburger Grenze. Wie häufig hatte ihm seine Mutter in den vergangenen Jahren ans Herz gelegt, die Schlappen doch mal in die Tonne zu treten, sich ein paar neue zuzulegen. Keine Chance. Die Schlappen blieben. Fuhr er mit seinen Füßen hinein, dann war er angekommen, dann war er daheim, dann war es da, dieses wohlige Gefühl. Wie ein altes Schiff, das hineingleitet in seinen Heimathafen.