Naturschutz : Sicherheit für Mensch und Tier

Kruchten Sinnvolle Maßnahme oder Geldverschwendung und Verschandelung der Landschaft? Zu der Amphibienleitanlage bei Kruchten gibt es verschiedene Ansichten.

Auch in der Nähe von Kruchten bei der Landesstraße 3 ist ein Weg, auf dem die Amphibien im Frühjahr unterwegs sind. Darunter sind auch seltene Gelbbauchunken, die sich zu den dort befindlichen Tümpeln aufmachen. Da das Problem mit der Körtenwanderung bekannt ist, wurde in den vergangenen Jahren immer eine Umleitung eingerichtet, bei der die Autofahrer längere Weg in Kauf nehmen mussten.

Diese Anlage gefällt aber nicht jedem Jochen Horstmann, Jagdpächter aus Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen, hat sich deshalb an die Redaktion gewendet. „Das Ausmaß dieser monströsen Anlage ist nun deutlich erkennbar und erinnert eher an den früheren Westwall, denn an eine Naturschutzanlage“, schreibt er in seiner Mail an die Redaktion. Außerdem sieht er den Wildwechsel gefährdet. Desweiteren befürchtet er, dass die Anlage für Autofahrer zu einer tödlichen Falle werden könnte. Er hat mittlerweile einen Brief an Umweltministerin Ulrike Höfken geschickt, den diese allerdings noch nicht beantwortet hat. Aber das Schreiben hat mittlerweile den Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein erreicht.