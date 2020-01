Fahrsicherheitstraining : Sicherheitstraining für junge Fahrer

Bitburg (red) Das Haus der Jugend Bitburg bietet mit Unterstützung der Stiftung der Volksbank Eifel ein Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer im Alter von 17 bis 25 Jahren an. In diesem Training können sich junge Fahrer auf den Ernst des Verkehrslebens vorbereiten und Vollbremsungen, Schleudern und richtiges Gegenlenken in sicherer Umgebung trainieren und sich unter Aufsicht erfahrener Trainer auf mögliche Gefahren beim Autofahren vorbereiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken