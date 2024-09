Erfahrungen als Gastmutter Von Shanghai nach Hermesdorf – Bei Karin Jung ist die Welt zu Hause

So viele Erinnerungen in einem Album. Karin Jung blättert durch die Seiten voller aufgeklebter Fotos und Postkarten. Sie sieht das Lächeln der Gastschülerin aus Kentucky. Die Lehrerin von der Elfenbeinküste in ihrem traditionellen, goldgrünen Kleid. Menschen, die vor Jahren bei der Eifelerin gewohnt haben und für ein paar Wochen zu einem Teil ihrer Familie geworden sind. „Ich glaube, ich weine gleich“, sagt sie lachend – und mit verdächtig glänzenden Augen.