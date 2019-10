Senioren : „Sie sollen mit einem Lachen hier rein kommen“

Neuerburg Die neue Tagespflegestation des DRK Bitburg-Prüm öffnet am Montag, 4. November, im Gesundheitszentrum Neuerburg. Am heutigen Samstag lädt das Team zum Tag der Offenen Tür ein.

Wichtig ist für Carla van Gils, die auch die Tagespflege des DRK in Bitburg leitet, dass die Menschen aktiviert werden. Das Lesen der Tageszeitung und die Besprechung der Artikel sei dabei ein wichtiger Faktor. Das stimuliere die älteren Menschen, die daheim ohne geistige Anregung oft apathisch würden. Auch ein Besuch auf dem Markt sei für die Gäste möglich. „Viele lernen dabei ganz neue Lebensmittel kennen“, berichtet van Gils von ihren bisherigen Erfahrungen. Wichtig ist für sie überhaupt der Kontakt nach draußen, damit die Gäste nicht isoliert sind. So habe man bereits Kontakt zur Kindertagesstätte aufgenommen, zum Eifelverein und zum Frauenverein.

Körperliche Aktivität gehört ebenfalls zum Konzept. So werde eine Sitzgymnastik angeboten, um die Menschen gelenkig und mobil zu halten. Dazu kommen Spiele und das gemeinsame Zubereiten von Speisen in der Küche der Tagespflege. Einmal im Monat kommt das Team von DogTher aus Brauneberg an der Mosel, mit seinen Therapiehunden.

Für die demenzkranken Gäste gibt es einen anderen Raum. Dafür wurde die frühere vormals düstere Krankenhauskapelle hell und freundlich umgestaltet. Hier können die Senioren gemeinsam am Tisch sitzen oder auch auf Sesseln, die etwas abseits stehen, Ruhe finden. Dabei ist immer eine Betreuerin vor Ort, die jederzeit eingreifen kann, wenn etwas nicht in Ordnung ist. In der ehemaligen Sakristei der Kapelle hat man die alten Schränke erhalten, in denen sich nun Spiele, Liederbücher und ähnliches befindet.