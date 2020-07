Corona-Pandemie im Eifelkreis : Sieben Infektionen nach Ausbruch in Reha-Zentrum

Bitburg (de) Der Ausbruch des Coronavirus in dem Trierer Reha-Zentrum trifft auch die Eifel. Drei Patienten des Reha-Zentrums wohnen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Diese drei Infizierten haben noch mal insgesamt vier Menschen aus ihrem direkten familiären Umfeld angesteckt, so dass die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm inzwischen von sieben Corona-Fällen im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Trierer Reha-Zentrum spricht.

