Ehrenamt : Rennenten und Cocktails für den guten Zweck

Prüm Das Prümer Jugendrotkreuz lädt dieses Wochenende zum Entenrennen ein. Damit wird ein Butterbrot-Projekt unterstützt.

Die Rennstrecke ist gesäubert, der Wasserstand ein wenig höher als in den vergangenen Wochen – einem spannenden Wettkampf wird dem Prümer Entenrennen am Sonntag, 21. Juli, nichts mehr im Wege stehen. Chantal Thomé, Leiterin des Prümer Jugendrotkreuzes: „Das Wasser reicht aus. Wir haben einen Testlauf absolviert und die Test-Enten sind erfolgreich bis ins Ziel gekommen.“

Bereits zum siebten Mal richtet der Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes das kleine Spektakel auf der Prüm aus. In verschiedenen Geschäften und Einrichtungen in Prüm können noch bis zum Start des Rennens Adoptivscheine für eine der Gummi-Rennenten gekauft werden. Kurz vor 15 Uhr werden die Tierchen oberhalb von Prüm ins Wasser gelassen und treiben mit der Strömung bis zum Ziel in Höhe des Ritzkreisels. Wessen Ente als erstes das Ziel erreicht, hat gewonnen.