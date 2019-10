Glaube : Siegfried May geht in den Ruhestand

Kooperator Siegfried May wurde aus dem Dienst verabschiedet. Foto: Rolf Müller. Foto: Rolf Müller

Schönecken (red) Mit einem feierlichen Gottesdienst in der voll besetzten Kirche „Unserer Lieben Frau“ mit Pfarrer Georg Josef Müller und Diakon Karl Weyandt wurde der bisherige Kooperator der Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler, Pfarrer Siegfried May in den Ruhestand verabschiedet.

